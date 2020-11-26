Жена украинского писателя умерла от коронавируса

Жена писателя и политического деятеля Юрия Щербака Мария умерла от коронавируса.

Как сообщил в Facebook писатель Михаил Слабошпицкий, сам Щербак сейчас также болен COVID-19.

"Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе. Выражаем глубокие соболезнования семье", – написал он.

Юрий Щербак – украинский писатель, сценарист, публицист, политик, деятель экологического движения, дипломат и врач-эпидемиолог.

Он доктор медицинских наук, почетный доктор медицины Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор.

Также лауреат Литературной премии им. Яновского, бывший председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Был первым министром охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Витольда Фокина (1991-1992), послом Украины в Израиле (1992-1994) и в США (1994-1998).

Как сообщал OBOZREVATEL, от последствий коронавирусной болезни умер Александр Дегтярев – генеральный директор Конструкторского бюро "Южное".