''Ждут концлагеря'': в ''ДНР'' придумали новую страшилку для жителей Донбасса

Писатель-фантаст и бывший главарь террористов "ДНР" Федор Березин заявил, что якобы в случае перехода фейковых республик в Украину, всех несогласных ждут концлагеря и грузовые составы.
Бредовым заявлением он разразился в интервью одному из пропагандистских ресурсов. По его словам, судьба жителей "ДНР" предопределена.
"С теми, кто был в окопах, а также с их семьями, все понятно. Их ждут украинские концлагеря, которые сейчас запылились, но они же были готовы", – высказался он.
Федор Березин
fregat-vt.livejournal.com
Также, по словам скандального писателя, приспособлены и специальные вагончики. "Целые составы, чтобы туда грузить, как скот, людей, которые хоть что-то вякнут против Киева", – продолжил Березин в духе российской пропаганды.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты раскрыли новый план Кремля на Донбассе.
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