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''Ждут концлагеря'': в ''ДНР'' придумали новую страшилку для жителей Донбасса

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Писатель-фантаст и бывший главарь террористов "ДНР" Федор Березин заявил, что якобы в случае перехода фейковых республик в Украину, всех несогласных ждут концлагеря и грузовые составы.

Бредовым заявлением он разразился в интервью одному из пропагандистских ресурсов. По его словам, судьба жителей "ДНР" предопределена.

"С теми, кто был в окопах, а также с их семьями, все понятно. Их ждут украинские концлагеря, которые сейчас запылились, но они же были готовы", – высказался он.

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Федор Березин

Федор Березин

fregat-vt.livejournal.com

Также, по словам скандального писателя, приспособлены и специальные вагончики. "Целые составы, чтобы туда грузить, как скот, людей, которые хоть что-то вякнут против Киева", – продолжил Березин в духе российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты раскрыли новый план Кремля на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Ossi Volter
Ossi Volter
В Сибирь...ополченцев .их семьи .детей и всех остальных недоумков.Я сам бы выбил стульчик под ногами приговоренного к повешению Порошенко или Путина.но и наш народ дебил...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Для таких как этот автор, "руководителей", "командиров" ждет расстрел при аресте или попытке бегства. К чему сложности? А прочее население чего трогать? Кому то же надо будет вытаскивать трупы из шахт и озер, восстанавливать вырезаное и вывезеное? А то до сих пор не верят.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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