Жарко, но с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 4 июня, будет по-летнему жарко, однако в отдельные регионы придут дожди с грозами.

Осадки с западной части страны переместятся в восточные и южные области, сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура на большей части территории Украины будет достигать днем +25...+27 градусов, ночью воздух остынет до +13...+15 градусов.

На Западе и части севера Украины день выдастся солнечным. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях возможен небольшой дождь.

В Киеве осадков не предусматривают, температура воздуха в столице днем прогреется до +29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами и похолодание.