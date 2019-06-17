Жара и грозы: синоптик уточнила прогноз по Украине

Во вторник, 18 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха составит +29 +34 градуса, на западе +25 +29 градусов.

Локальные дожди с грозами возможны на юго-западе страны, а также вдоль полосы Винниччина-Черкасщина-Полтавщина до Сумщины.

Жаркая погода 24 канал

По словам Диденко, кратковременные дожди могут переходить в сильные ливни и грозы.

В Киеве 18 июня - жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, предполагается 25 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала, когда начнет спадать жара в Украине.

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