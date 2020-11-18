Зеленский пообещал в два раза увеличить количество коек для больных COVID-19

Государство в случае необходимости готово увеличить в два раза количество коек для больных COVID-19.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении из больницы "Феофания" в Киеве. Ролик был опубликован 18 ноября на Facebook-странице президента.

Он также отметил, что в медучреждениях страны увеличивается количество коек, оснащенных централизованным кислородом и концентраторами.

"Сейчас существует 50 тысяч коек для заболевших COVID-19. Сегодня мы готовы, в случае необходимости, оперативно увеличить это количество почти в два раза – до 91 тысячи коек", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за прошлую неделю было дополнительно развернуто 5 тысяч коек, обеспеченных централизованным кислородом и концентраторами.

"В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы и дополнительные койки, и кислород никому не понадобился, но государство готово к любому сложному сценарию", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что парламент поддержал выделение из бюджета почти 9 млрд грн для борьбы с COVID-19. Эти деньги пойдут на закупку экспресс-тестов, обеспечение кислородом коек в стационарах и приобретение необходимого лабораторного оборудования.

По словам президента, экспресс-тесты получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве для лечения больных коронавирусом кислородом оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно закупают концентраторы кислорода.