Зеленский поддержал создание мемориала "Бабий Яр" и утвердил мероприятия к 80-й годовщине расстрела

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил проведение мероприятий, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра – массового расстрела евреев нацистами.

Соответствующий указ №567/2020 от 15 декабря подписал глава государства. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно ему, премьер-министр и руководитель ОП назначены сопредседателями оргкомитета по вопросам развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден его новый состав.

Также указ поддерживает инициативу общественности и благотворителей о создании в Киеве Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Кроме того, правительство должно утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии. Кабмин должен предусмотреть вопросы развития заповедника "Бабий Яр", в частности, создание Алеи Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея на улице Ильенко 44.

На правительство возложена еще одна задача: предусмотреть проведение траурных мероприятий и организацию международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, а также поиск погибших в Бабьем Яру, чтобы увековечить памяти о них.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что 29 сентября 1941 года в Бабьем Яру начались расстрелы евреев. Нацистские оккупанты только в первые три дня убили 34 тысячи человек, а общее количество жертв достигло 100 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, к общественному совету Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" ранее присоединились двое выдающихся украинских ученых – доктор биологических наук, профессор Сергей Комиссаренко и доктор медицинских наук, профессор Исаак Трахтенберг.