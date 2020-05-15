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16 мая • обновлено в 03:12
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Зеленский дал старт усиленному тестированию на коронавирус: кого будут проверять

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усиленное тестирование на коронавирус COVID-19.

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Документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространения коронавирусной болезни" внедряет ряд изменений, которые будут действовать во время карантина и еще на протяжении двух месяцев после его отмены.

Зеленский дал старт усиленному тестированию на коронавирус: кого проверят

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях лиц с признаками COVID-19, а также тех, кто контактировал с ними.

Обязательное тестирование также распространяется на медиков, которые работают с больными коронавирусом, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других сотрудников, задействованных в осуществлении противоэпидемиологических мер (независимо от того, контактировали они с больными или нет).

Минздрав обязан регулярно обновлять алгоритм тестирования, согласно с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Кроме того, закон позволяет привлекать (на волонтерских началах) к борьбе с распространением коронавируса докторов-интернов и докторов-специалистов, у которых нет квалификационной категории. При этом должны учитываться ограничения относительно такого привлечения.

Закон вступает в силу с дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 17 330 случаев коронавируса COVID-19. Из них 483 заражения были обнаружены за последние сутки.

В результате эпидемии в стране уже умерли 476 человек (+ 20 за сутки). В то же время 4 473 человека выздоровели (+330 за сутки).

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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    Подтвержденные случаи: 17 330.

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