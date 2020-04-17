В случае наихудшего сценария заболеть COVID-19 в Украине может до 10% всего населения страны (около 4 миллионов человек).

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, сейчас ситуация с эпидемией в стране находится под контролем, однако есть угроза вспышки после Пасхи, когда украинцы планируют посетить церкви и храмы.

"Если будет большое скопление, волна может появиться после Пасхи, мы можем получить страшную статистику, от 2 до 10% инфицированных от всего населения Украины. Тогда все люди, которые не самоизолируются и пойдут в церковь, они уже ставят перед выбором медиков. То, что было неоднократно в Италии. Когда привозили людей, а медик должен выбрать из 10 человек, кому жить. Если такое будет, то медики будут вынуждены выбирать, кому жить дальше", – сказал Зеленский.

"Праздники это важно. Но в следующем году пойдем все вместе в церковь. А сейчас терпение", – добавил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский скриншот из эфира

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 09:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

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