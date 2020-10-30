"Зеленая" и "желтая" карантинные зоны остались только в одной области Украины. Карта

"Зеленая" и "желтая" карантинные зоны останутся только в одной области Украины – Херсонской.

Карту нового зонирования по коронавирусу опубликовал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook. Решение принято 30 октября Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новое зонирование будет действовать 14 дней. Согласно карте, лишь два района Херсонской области – Скадовский и Горностаевский – отнесены к "зеленой" зоне, остальные находятся в "желтой".

Какие правила действуют в каждой зоне

"Зеленая зона" предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

работу кинотеатров с заполненностью на 50%;

перевозку пассажиров при наличии сидячих мест.

В регионах "желтой зоны" (+ ограничения "зеленой зоны") запрещено:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В регионах "оранжевой зоны" (+ ограничения "желтой") запрещено:

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В регионах "красной зоны" (+ ограничения "оранжевой") запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 7041 человек (+173 за сутки), а 155 026 пациентов (+3394 за сутки) полностью побороли болезнь.