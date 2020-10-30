"Зеленая" и "желтая" карантинные зоны остались только в одной области Украины. Карта
Карантинное зонирование определено согласно уровню заболеваемости
Оно будет действовать со 2 ноября
Киев попал в "оранжевую" зону
"Зеленая" и "желтая" карантинные зоны останутся только в одной области Украины – Херсонской.
Карту нового зонирования по коронавирусу опубликовал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook. Решение принято 30 октября Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Новое зонирование будет действовать 14 дней. Согласно карте, лишь два района Херсонской области – Скадовский и Горностаевский – отнесены к "зеленой" зоне, остальные находятся в "желтой".
Какие правила действуют в каждой зоне
"Зеленая зона" предусматривает:
пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
работу кинотеатров с заполненностью на 50%;
перевозку пассажиров при наличии сидячих мест.
В регионах "желтой зоны" (+ ограничения "зеленой зоны") запрещено:
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
В регионах "оранжевой зоны" (+ ограничения "желтой") запрещено:
деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых изменений в детские лагеря;
действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
В регионах "красной зоны" (+ ограничения "оранжевой") запрещается:
работа общественного транспорта;
посещение учебных заведений;
деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 7041 человек (+173 за сутки), а 155 026 пациентов (+3394 за сутки) полностью побороли болезнь.