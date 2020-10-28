Закон УССР о статусе украинского языка принят 31 год назад: что он значил

Ровно 31 год назад, 28 октября 1989 года, Верховная Рада УССР приняла закон "О языках в Украинской ССР", ставший первым серьезным достижением украинских национально-демократических сил.

Данный закон продолжал действовать и в независимой Украине, пока в 2012 году его не заменил так называемый "закон Кивалова-Колесниченко". В чем состояла суть исторического документа, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Закон УССР 1989 года: значение для Украины

Закон УССР "О языках в Украинской ССР" на то время считался прогрессивным. Так, на фоне тотальной русификации украинский язык провозглашался государственным. При этом русский язык, как и языки других этнических меньшинств, по закону получал право параллельного функционирования вместе с украинским.

Документ позволял пользоваться украинским, русским и другими языками в ведении документации, в судах, во время обучения, обслуживания. На высшем уровне акты могли приниматься властью на украинском языке, а публиковаться – на любом.

К должностному лицу можно было обращаться на любом языке, и за отказ принять и рассмотреть обращение чиновник мог понести ответственность. А документы, удостоверяющие личность, могли быть оформлены как на русском, так и на украинском языке.

Судьба закона о "О языках в Украинской ССР"

Закон УССР действовал более 20 лет, пока в 2012 году его не заменил закон "Об основах языковой политики", более известный, как "закон Кивалова-Колесниченко". Последний существенно расширял функционирование региональных (то есть русского) языков. 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал документ неконституционным.

С 16 июля 2019 года в Украине действует новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этим документом закрепляются позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании, медийной сфере и т.п. Через три года после принятия закон предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Также введена должность омбудсмена по языковым вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобразования отменило обязательное ВНО по украинскому языку и литературе. В 2021 году сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности. Для остальных обязательным останется только тест по украинскому языку.