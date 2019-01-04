Захотели в ПЦУ: на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за УПЦ МП

В Днепропетровской области уволили священников, которые объявили о переходе под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.

Как сообщили в Днепропетровской епархии УПЦ МП, выгнали настоятеля и клириков Свято-Покровского храма в селе Рубановское Васильковского района, передает "Радио Свобода".

Так, был подписан приказ митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея от 3 января, в котором говорится, что уволены с должностей протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин.

Их обвинили в "уклонении в раскол, грубом нарушении присяги священнослужителя Постановления Собора епископов УПЦ от 13 ноября 2018 года и решений Священного Синода УПЦ от 13 ноября и 7 декабря 2018". Более того, священников лишили права причастия.

На момент написания материала сайт Днепропетровской епархии УПЦ МП не работал, потому у пользователей не было возможности ознакомиться с документом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января стало известно, что верующие Свято-Покровского храма в селе Рубановское проголосовали после службы за переход под юрисдикцию ПЦУ.