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Захотели в ПЦУ: на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за УПЦ МП

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В Днепропетровской области уволили священников, которые объявили о переходе под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.

Как сообщили в Днепропетровской епархии УПЦ МП, выгнали настоятеля и клириков Свято-Покровского храма в селе Рубановское Васильковского района, передает "Радио Свобода".

Так, был подписан приказ митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея от 3 января, в котором говорится, что уволены с должностей протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин.

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Их обвинили в "уклонении в раскол, грубом нарушении присяги священнослужителя Постановления Собора епископов УПЦ от 13 ноября 2018 года и решений Священного Синода УПЦ от 13 ноября и 7 декабря 2018". Более того, священников лишили права причастия.

На момент написания материала сайт Днепропетровской епархии УПЦ МП не работал, потому у пользователей не было возможности ознакомиться с документом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января стало известно, что верующие Свято-Покровского храма в селе Рубановское проголосовали после службы за переход под юрисдикцию ПЦУ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
ТомосУПЦ МП
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ай ай ай, ватоправославные. Нехорошо. Научат уму разуму. Все вернется
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rercjd Micha
rercjd Micha
Попы из МП выгнали троих *своих*.. В чём проблема у ОБОЗа? Теперь в ПЦУ станет на троих больше! Какие проблемы?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Агония?
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