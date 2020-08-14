Зачем Путину история с привитой от COVID-19 дочерью: врач из Израиля озвучил версию

Заявление президента России Владимира Путина о создании в РФ вакцины от коронавируса и о том, что она была испытана на его дочери, носит, скорее, политический, чем медицинский характер.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал врач из Израиля Борис Бриль. "Говорить – это не значит сделать", – заметил он.

Медик обратил внимание на то, что, если вакцина и была создана, то за короткий срок, прошедший с начала распространения коронавируса в России она не могла быть испытана на животных и людях, а ее производство могло занять от недели до месяца.

По его словам, помимо испытаний на безопасность, необходимо также оценить эффективность новой вакцины, а для этого "нужно оценить титр антител, которые сохраняются у человека, как минимум, три месяца".

"Сейчас август, восьмой месяц, заболевание началось в апреле, в четвертом месяце. Минус три месяца, получается пятый месяц, то есть май. Значит, вакцину изобрели за одну неделю? Или даже за один месяц?" – спросил медик. В этом контексте Бриль заметил, что шансы на это минимальны.

Отвечая на вопрос, почему Путину понадобилось испытывать вакцину на дочери, врач заметил: "Я думаю, что это больше политические моменты, чем медицинские. Если я не ошибаюсь, она как-то была связана с медицинской тематикой".

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной. Он объявил о регистрации первого в мире препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к вирусу.