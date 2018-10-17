Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина

В металлургическом техникуме в Керчи смертельная трагедия произошла из-за подрыва неустановленного взрывного устройства.

Такую информацию обнародовал "Интерфакс" со ссылкой на выводы Национального антитеррористического комитета РФ.

"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - сообщили в НАК. "По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых".

По данным НАК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

При этом по информации телеграмм-каналов, данные о ликвидации керченского стрелка не подтверждаются. По уточнённой информации, к моменту, когда к школе подъехал спецназ, его в здании уже не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате трагедии в техникуме погибло 10 человек. Еще сообщается по меньшей мере о 50 пострадавших. Также уже появилось первое видео с места ЧП.

Под завалами здания все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.