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Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина

33.8тЧитать материал на украинском

В металлургическом техникуме в Керчи смертельная трагедия произошла из-за подрыва неустановленного взрывного устройства.

Такую информацию обнародовал "Интерфакс" со ссылкой на выводы Национального антитеррористического комитета РФ.

"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - сообщили в НАК. "По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых".

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По данным НАК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

При этом по информации телеграмм-каналов, данные о ликвидации керченского стрелка не подтверждаются. По уточнённой информации, к моменту, когда к школе подъехал спецназ, его в здании уже не было.

Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина
Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина
Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина
Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина
Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина
Взрыв в техникуме в Керчи: озвучена причина

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате трагедии в техникуме погибло 10 человек. Еще сообщается по меньшей мере о 50 пострадавших. Также уже появилось первое видео с места ЧП.

Под завалами здания все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
взрывКрым
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Уже кремлевская пропагандонская жаба Клинцевич пропердел ротом, шо это, возможно, "украинский след". Как неожиданно и ново!
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Т Александр
Т Александр
Рузьке мир епта,мало украсть чужую территорию,мало травить Армянск, убивать начали.Вас тварей всех один котел ждет.
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