Вызывали авиацию: на Харьковщине ребенка спасали от укуса гадюки

В поселке Козиевка Харьковской области гадюка укусила 11-летнего мальчика.

Это произошло в саду под деревом во дворе частного дома. Для спасения ребенка пришлось вызывать санитарную авиацию, передает ТСН.

"Слезал, под вишней лопухи, наступил – укус. Сестра увидела большое черное уползло. Он прибежал домой, говорит: папа, меня змея укусила", – рассказал отец мальчика Виталий Цибинога.

Мужчина наложил ребенку жгут и вызвал скорую. У мальчика начались головокружение и тошнота, но противоядие было только в Харькове, а это сотня километров. Чтобы не терять ни секунды, ребенка решили доставлять до областного центра волонтерским самолетом.

"Наш детский врач районный вызвал санавиацию", – пояснил отец мальчика.

Пилот вспоминает, что едва живой мальчик даже оживился, когда увидел борт.

"Чувствовал себя он плохо. Но. Это мальчишка! Ему интересно все. А тут прилетел самолет. Вообще, это было так классно смотреть, как ребенок этот даже в таком состоянии – у него появилась улыбка на лице", – рассказал Юрий Покусаев.

Уже через час Сережа был в харьковской больнице, и теперь его жизни ничего не угрожает.

"Доставили достаточно быстро. Нами дано всю необходимую помощь. Состояние ребенка сейчас средней тяжести, угрозы жизни нет", – отметил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии ОДКБ №1 Сергей Бевз.

Серпентологи говорят, что мальчик, скорее всего, наступил на краснокнижную гадюку Никольского, распространенную в той местности. Эта змея живет в центральной лесостепной зоне Украины – от Винницкой области через Киевскую, Черкасскую области и Полтавщину до Слободской Украины. Яд ее опасен в основном для детей, а взрослого человека она убить не может.

Ученый, которого эти гадюки кусали минимум пол десятка раз, говорит, что главное – не злить пресмыкающееся.

"Гадюка, степная, обыкновенная, Никольского, не будет пытаться укусить человека намеренно. Она кусает, если на нее наступили, если ее пытаются схватить. Главное, что надо сделать – это сделать шаг назад и дать змее спокойно спрятаться", – советует ведущий научный сотрудник музея природы ХНУ имени В.Н.Каразина Александр Зиненко.

Ученый также призвал внимательнее смотреть под ноги во время прогулок на природе, а во дворах выкашивать траву, чтобы рептилиям не было где притаиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг убитой в больнице гадюки.