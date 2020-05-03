Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Вы не успеете предупредить!" Врач пояснила опасность заражения COVID-19 на детской площадке

4.4т
Читать материал на украинском

Родители не в состоянии предупредить заражение ребенка коронавирусом на детской площадке.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-педиатр Анна Горбань. "Дети касаются руками всего, что только можно, касаются лица. Меньшая возрастная группа не против все это еще и полизать. Вы не успеете это предупредить", – заверила она.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Предметы, которые находятся вокруг нас, сохраняют вирус достаточно долгое время, особенно это касается металлических и пластиковых предметов. Поэтому, когда вы идете на детскую площадку, и там никого нет, вы не знаете, кто был на этой площадке до вас и сколько времени прошло. Это отследить невозможно", – пояснила врач.

"Поэтому общая рекомендация во время карантина – сидеть дома. В домашних условиях все контролируется", – подчеркнула она.

Врач пояснила опасность заражения COVID-19 на детской площадке

Врач пояснила опасность заражения COVID-19 на детской площадке

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали наиболее распространеные симптомы коронавируса у детей. "У детей преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути ", – рассказал консультант-педиатр из Саутгемптонского университета Грэм Робертс.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А деяким пофіг. Може ще настрогають?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги