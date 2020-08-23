Второй волны COVID-19 можно избежать – ВОЗ

В ВОЗ предположили, что второй волны коронавируса может не быть.

Второй волны COVID-19 можно избежать, поскольку сейчас у медиков есть достаточно инструментов для предотвращения распространения инфекции.

Об этом заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раньери Гуэрра в интервью газете Corriere della Sera. По его словам рост числа зараженных связан с улучшением и расширением диагностики.

При этом эксперт отметил, что количество тяжелых пациентов можно и нужно контролировать. Медики уже научились делать это, к сожалению, после весьма горького опыта.

Гуэрра заявил, что с началом учебного года количество заражений увеличится, потому что физические контакты между учениками никак нельзя предотвратить.

Представитель ВОЗ признал, что до сих пор не изучен вопрос заразности детей с коронавирусом. По его словам, дети до 10-11 лет реже заражают окружающих. После 12 лет способность передавать инфекцию у подростка такая же, как у взрослых.

Почти треть новых заболеваний коронавирусом протекает бессимптомно.

Однако, по мнению специалиста, даже очень легкая форма болезни может привести к видимому ущербу для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Лучше не заразиться вирусом, потому что уже есть доказательства серьезных проблем со здоровьем даже у пациентов с очень незначительными симптомами", – резюмировал представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что массовое снятие карантинных ограничений во многих странах может привести к возникновению второй волны коронавируса (COVID-19).

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