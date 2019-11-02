"Враг убеждает говорить": писатель мощно высказался об украинском языке

В Украине в условиях конфликта с Россией украинский язык играет роль метки "свой-чужой".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский писатель и общественный деятель Виталий Капранов. По его словам, "нас убеждает говорить на украинском враг".

"Мы наконец поняли, что Украина – это не только территория, огражденная забором. Украина – в головах. Украина – это информационное пространство, метка свой-чужой", – отметил Капранов.

"Как нам на фронте говорили – лежит раненый боец в состоянии шока, ничего не видит. У него в руках граната и автомат. И все болит. К нему ползет санитар. Есть два варианта, как к нему обратиться. Если (на русском – ред.) "братишка, потерпи, я сейчас приду, я сейчас доползу" – можно получить и гранату в ответ. А если обратиться (на украинском – ред.) – это элементарное свой-чужой", – пояснил он.

Как подчеркнул писатель, "вопрос свой-чужой на самом деле главный".

"А язык – это вопрос свой-чужой. Сейчас, когда война его обостряет, то все разговоры, что "в Швейцарии в каждом кантоне свой язык", "в Сингапуре четрые языка", " в Финляндии два" и так далее – уже не такие актуальные. Мы от абстрактных вещей переходим к конкретным", – заявил он.

Также Капранов отметил, что сегодня многие русскоязычные украинцы переходят на украинский язык вместе со своими детьми.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине все государственные школы с русским языком преподавания с сентября 2020 года перейдут на украинский язык.

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