Врачи таскают баллоны. В сети показали, как лечат больных COVID-19 на Хмельниччине

В больнице Шепетовки (Хмельницкая область) больных COVID-19 на инвалидных колясках вынуждены поднимать по лестнице, а медикам приходится носить баллоны в руках.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS в среду, 7 октября, опубликовав соответствующие снимки. В медицинском учреждении нет лифта, что усложняет транспортировку пациентов между отделениями.

В больнице подробнее комментировать ситуацию отказались, но глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, что медики поставлены в тяжелые условия из-за недостатка финансирования и им не хватает средств защиты.

По его словам, врачи вынуждены носить в руках 10-литровые баллоны, поскольку их нельзя использовать в помещении. У них даже нет тележек для доставки баллонов. Кравченко отметил, что вместо баллонов в палатах должны использовать мобильные кислородные концентраторы, где медикам не нужно вручную регулировать скорость подачи кислородной смеси.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 октября в Украине официально было подтверждено 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.