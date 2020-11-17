В Запорожье COVID-19 лечат в спартанских условиях, врачи массово увольняются. Эксклюзив о катастрофе в регионе

Из-за большого наплыва пациентов семейные врачи Запорожья массово увольняются, а инфекционки в Бердянске ищут медперсонал через соцсети. Больные пневмонией тем временем жалуются на холодные палаты, где гуляет ветер, на невозможность пользоваться туалетом, не говоря уже о том, чтобы освежиться в душе.

Как эпидемия коронавируса разворачивается в Запорожье – читайте в материале OBOZREVATEL.

Больницы Запорожья практически заполнены больными коронавирусом, в некоторых лечат даже в коридорах – рассказали OBOZREVATEL местные врачи. По информации областного лабораторного центра Минздрава Украины, за 15 ноября в регионе зарегистрировано 805 новых случаев заболевания. Больше всего новых больных в Запорожье (365), Бердянске (100) и Мелитополе (60). Выздоровело только 9 больных.

Как и остальные украинские регионы, Запорожье столкнулось с острой нехваткой медперсонала, кислорода, койко-мест. Больные стоят в очередях и на сдачу ПЦР-теста, и к семейным докторам, которые, не выдерживая наплыва пациентов, увольняются.

"Семейники" не успевают обслуживать даже своих задекларированных больных. Из-за такой большой нагрузки началась утечка кадров. Медики увольняются, тем более, что коронавирусные доплаты не получают. До пандемии у них было около 20 звонков в день, а сейчас им звонят почти круглосуточно. Нервная система не выдерживает уже ни у кого. В поликлинике людей полно – какая-то катастрофа, реальный бардак. Один туалет на кучу больных. Кто – в баночку, кто куда. А власть говорит, вот мы будем стадионы строить, чтобы люди занимались спортом. Это хорошо, только кто там будет упражняться, если столько умирают", – возмутился OBOZREVATEL Анатолий Сидоренко, заведующий подстанцией скорой помощи в Хортицком районе города.

По его словам, коллеги жалуются, что им вместо костюмов спецзащиты начали выдавать "какие-то халатики". А с ноября врачам скорой помощи отменили т.н. ковидный пакет – три оклада за работу с ковидными пациентами. Причина – отсутствие финансирования. Как удержать людей на работе, Сидоренко не представляет.

"Вот так потихоньку идем ко дну. Тотальная несправедливость. Если сатурация у больного выше 92, никто его не госпитализирует. Но, извините меня, это уже крик души: почему тогда президент Зеленский, который себя хорошо чувствует, занимает место в "Феофании"? Его ведь можно было отдать тому, кто в нем нуждается больше? Как-то все некрасиво и непонятно. В Запорожье люди действительно лежат в коридорах. Не надо даже ИВЛ, хоть бы кислородные палаты сделали. Но эта проблема не только Запорожья, а всей страны", – подытожил врач.

Отделения под ковидных забиты не только в Запорожье, но и в других больших городах региона – Бердянске и Мелитополе. Пациенты жалуются, что в палатах холодно, гуляет ветер, а о горячей воде даже нечего и спрашивать.

"Те, кто в больнице, болеют ковидом по 2 недели как минимум, и за это время помыться невозможно. Спартанские условия: белье постирал, как-то подсушил и надел на себя. Стыдно признаться, но даже в туалет сходить проблема. Врачи рассказывают, что бывает за сутки поступает по 30 человек. Все, что могли перевести под ковидные палаты, перевели. Бедняги, реально уже с ног валятся", – рассказала OBOZREVATEL одна из пациенток, которая сейчас находится в инфекционном отделении бердянской больницы.

Ее землячка Ольга, которая совсем недавно переболела коронавирусом, добавила, что действительно очень сложно сконтактировать с семейным врачом, который должен подобрать правильную схему лечения. Вдобавок к этому, в Бердянске негде сделать повторный тест, даже в частной лаборатории.

"Очень бесило отсутствие тестов. Повторный никто не делает, даже в частных лабораториях их нет. Насчет лечения тоже есть вопросы. Меня пичкали тремя видами антибиотиков. Семейный за три недели позвонила только один раз. Я ей звонила, когда поднялась температура, опять уже после двух недель болезни. Было тяжело дышать, сильная одышка, но она это как-то мимо ушей пропустила", – добавила девушка.

Между тем на официальной странице больницы Бердянска появилось объявление о наборе медперсонала для лечения пациентов с ковидом.

По официальной статистике, всего в регионе за весь период карантина зарегистрировано 19 тыс. 290 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 3 022 человека, 1 тыс. 364 – лечатся в стационарах, 14 тыс. 724 – дома на самоизоляции. С начала пандемии в Запорожской области зарегистрировано 164 летальных случая от COVID-19. Большинство умерших – пожилые люди с хроническими заболеваниями.