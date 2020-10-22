Врач умер в ходе испытаний вакцины от COVID-19: появились детали гибели

Бразильский врач Жоау Педро Р. Фейтоса, который умер во время испытания вакцины от COVID-19, не получал препарат, так как не входил в контрольную группу.

Как пишет Daily Mail, 28-летний медик вместо вакцины, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, получал плацебо.

При этом отмечается, что исследователи не могут комментировать смерть врача из-за правил проведения испытаний и принципов конфиденциальности.

"Мы не можем комментировать отдельные случаи в продолжающемся испытании оксфордской вакцины, поскольку мы строго соблюдаем правила медицинской конфиденциальности и клинических испытаний. Но мы можем подтвердить, что все необходимые процессы проверки были соблюдены", – говорится в заявлении.

В Оксфордском университете также сообщили, что даже после смерти добровольца продолжалось испытание вакцины против коронавируса.

"После тщательной оценки этого случая в Бразилии не было никаких опасений по поводу безопасности клинического испытания, и независимая экспертиза в дополнение к бразильскому регулирующему органу рекомендовала продолжить исследование", – говорится в заявлении представителя университета.

Федеральный университет Сан-Паулу, который координирует исследования 3-й фазы в Бразилии, заявил, что независимый комитет также рекомендовал продолжить исследование.

"Все идет так, как ожидалось, без каких-либо данных о серьезных осложнениях, связанных с вакцинами, с участием кого-либо из участвующих добровольцев", – отметили в университете.

Добавим, что результаты испытаний 3-й фазы ожидаются в конце 2020 года. При этом на первых этапах исследования вакцина показала "устойчивый иммунный ответ" и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.