Врач рассказал о вероятности заразиться коронавирусом на пляже

Вероятность заразиться коронавирусом на пляже является низкой, если соблюдать меры осторожности.

Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире канала "Украина 24".

"Можно ли подхватить коронавирус на пляже? Маловероятно. Потому как это заболевание передается воздушно-капельным путем. И несколько меньше – контактный путь передачи", – заявил он.

"Если на пляже люди находятся на относительно большом расстоянии, не целуются, не пользуются одними и теми же предметами посуды, быта, то заразиться вряд ли получится", – добавил врач.

Как писал OBOZREVATEL, ранее израильский Минздрав составил рейтинг мест скопления людей с самой высокой и самой низкой вероятностью заразиться коронавирусом.