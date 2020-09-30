Врач из Израиля объяснил, почему вакцина не гарантирует победу над COVID-19

Массовое вакцинирование от COVID-19 не является гарантией победы над этим вирусом.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Мы еще не знаем, сколько времени будут сохраняться антитела", – заметил он.

По его словам, возможен вариант, когда антитела будут сохраняться на протяжении всей жизни, и тогда о победе над коронавирусом действительно можно говорить. Но если речь идет о периоде в 3-4 месяца, то это не так.

В этом контексте медик напомнил о зафиксированных случаях повторного заражения COVID-19.

В то же время медик заявил, что, даже если антитела после прививки будут сохраняться в организме человека от полугода до года, это уже можно считать хорошим результатом. Он также сообщил еще один обнадеживающий факт: "При прививках количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека".

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина может получить восемь миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни бесплатно.