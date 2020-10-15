Власти Харькова отказались закрывать метро и рестораны после попадания в "красную" зону

В Харькове общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.

С таким заявлением 15 октября выступил первый заместитель городского главы Игорь Терехов, сообщается на сайте горсовета. Он уточнил, что речь идет о метро, наземном электротранспорте и маршрутных такси.

"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал – метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", – сказал Терехов.

Также, по его словам, продолжат работу рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.

"Я уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", – пояснил заместитель мэра свою позицию.

Терехов при этом призвал жителей города соблюдать карантинные ограничения, а правоохранителей – следить за этим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьков наряду с множеством других населенных пунктов Украины был отнесен к "красной" карантинной зоне. Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 19 октября.

Отметим, что в этих населенных пунктах, в частности, запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов, а также посещение образовательных учреждений.