Власти Харькова отказались закрывать метро и рестораны после попадания в "красную" зону
Харьков вместе со множеством других населенных пунктов отнесли к "красной" зоне
Местные власти заявили, что не намерены вводить некоторые ограничения
Новое эпидемическое зонирование вступит в силу с 19 октября
В Харькове общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.
С таким заявлением 15 октября выступил первый заместитель городского главы Игорь Терехов, сообщается на сайте горсовета. Он уточнил, что речь идет о метро, наземном электротранспорте и маршрутных такси.
"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал – метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", – сказал Терехов.
Также, по его словам, продолжат работу рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.
"Я уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", – пояснил заместитель мэра свою позицию.
Терехов при этом призвал жителей города соблюдать карантинные ограничения, а правоохранителей – следить за этим.
Как сообщал OBOZREVATEL, Харьков наряду с множеством других населенных пунктов Украины был отнесен к "красной" карантинной зоне. Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 19 октября.
Отметим, что в этих населенных пунктах, в частности, запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов, а также посещение образовательных учреждений.