Врач предостерег от неправильного приема витаминов: последствия можно спутать с COVID-19

Передозировка и побочные эффекты витаминов, которые часто рекомендуют принимать как профилактику и лечение COVID-19, могут спровоцировать более тяжелые последствия, чем сам коронавирус.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил врач-детский инфекционист Сергей Крамарев. Запись программы была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медик сказал, что люди напуганы и переживают, из-за чего "хватаются за соломинку" в виде витаминов. Но в этом есть огромная опасность.

Хотя нет ни одного законченного исследования, доказывающего, что прием витаминов имеет профилактический или лечебный эффект при коронавирусе, многие эксперты рекомендуют принимать эти препараты, причем в больших дозах.

Некоторые исследования подтверждают вероятную пользу такой терапии. Так, ученые из Чикагского университета считают, что каждый второй больной имеет дефицит витамина D. Если это предотвратить, инфекция пройдет легче.

"Если сразу была такая эйфория вокруг витамина D, то сейчас состоялись некоторые исследования, в частности, в Испании, которые несколько охладили этот пыл. Но все же витамин D рекомендован к приему", – отметил украинский пластический и реконструктивный хирург Ростислав Валихновский.

Подчеркивается, что принимать витамины можно исключительно по назначению врача.

Так, по словам Крамарева, при высоких дозах может возникнуть отравление витаминами. Эти вещества принимают участие в функционировании внутренних органов, к примеру, почек, нервной, сердечно-сосудистой систем. Если витаминов будет больше, чем нужно, эти органы могут пострадать. В случае с D может возникнуть почечная недостаточность, поражение нервной системы.

В случае с слишком большими дозами витамина С человек может получить поражение крови, поджелудочной железы и даже диабет.

"Передозировка цинком – это поражение в первую очередь нервной системы, желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея", – отметил врач.

Он подчеркнул, что в этом случае может возникнуть даже гриппоподобный синдром и нарушение вкусовых ощущений, что наблюдается и при коронавирусе. Таким образом, негативный эффект от передозировки цинком можно попутать с симптомами COVID-19.

Напомним, ранее директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко высказался о лечении COVID-19. Эксперт также посоветовал принимать витамин D.

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