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24 сентября • обновлено в 02:04
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"Виагру подсыпали": Азарова подняли на смех из-за очередной шутки "с намеком"

2.2т Читать материал на украинском

Бывший премьер-министр Украины времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров решил сострить касательно членства в Европейском Союзе и нарвался на насмешки в сети.

Соответствующий пост разместил сбежавший политик на своей странице в Twitter.

"Великобритания каждый день пытается выйти из Евросоюза, а Украина туда войти. Круговорот еврочленов?" – написал Азаров.

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Азарова подняли на смех из-за пошлой шутки

Азарова подняли на смех из-за пошлой шутки

На его слова обратил внимание в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Азаров снова на своей странице в Twitter о членах пишет. Снова кто-то из санитаров пошутил над стариком и виагру в утренний кефир подсыпал!" – сыронизировал он.

"Виагру подсыпали": Азарова подняли на смех из-за очередной шутки "с намеком"
"Виагру подсыпали": Азарова подняли на смех из-за очередной шутки "с намеком"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Азаров предстал на пропагандистском телевидении России экспертом по украинскому языку, чем насмешил сеть.

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Персоны
Николай Азаров Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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