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19 марта • обновлено в 16:21
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В Житомире подтвердили первый случай коронавируса

14.2т
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В Житомире подтвердился первый случай коронавируса в городе. Заболел мужчина, который вернулся из Евросоюза.

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Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомир. Это житомирянин, который вернулся из Австрии. 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние более-менее нормальное, поэтому будем предоставлять в дальнейшем всю информацию", – сказал глава города.

Коронавирус в Житомире

Коронавирус в Житомире

Украинская правда

По словам Сухомлина, городская власть организовала несколько групп медработников, которые будут встречать житомирян в аэропорту Борисполь и на станции Киев-Пассажирский. Это необходимо, чтобы максимально отследить людей, которые приезжают спецпоездами и спецрейсами из зарубежных поездок. Если у них выявят температуру или признаки заболевания, медики прямо на месте будут проводить эксперсс-тесты и далее работать с этими людьми.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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