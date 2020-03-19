В Житомире подтвердили первый случай коронавируса

В Житомире подтвердился первый случай коронавируса в городе. Заболел мужчина, который вернулся из Евросоюза.

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Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомир. Это житомирянин, который вернулся из Австрии. 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние более-менее нормальное, поэтому будем предоставлять в дальнейшем всю информацию", – сказал глава города.

Коронавирус в Житомире Украинская правда

По словам Сухомлина, городская власть организовала несколько групп медработников, которые будут встречать житомирян в аэропорту Борисполь и на станции Киев-Пассажирский. Это необходимо, чтобы максимально отследить людей, которые приезжают спецпоездами и спецрейсами из зарубежных поездок. Если у них выявят температуру или признаки заболевания, медики прямо на месте будут проводить эксперсс-тесты и далее работать с этими людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 марта в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Известно, что у погибшей пенсионерки врачи обнаружили двустороннюю пневмонию.

Симптомы болезни покойная почувствовала еще 3 марта, а 8 мартапосетила церковь. В Житомирской ОГА сообщили, что перед этим она также гостила у родственников во Львове.

14 марта женщину похоронили в Радомышле без присутствия родных и близких людей – их поместили под обсервацию.

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