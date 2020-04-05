Несмотря на рекомендацию Кабмина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 общественный транспорт в Запорожье продолжит свою работу.

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Об этом в воскресенье, 5 апреля, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

В Запорожье общественный транспорт продолжит работу Коллаж

"Понимаю, что такая вынужденная мера, вероятно, правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу.

Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты!" – написал Буряк.

Дезинфекция общественного транспорта в Запорожье Facebook/Официальная страница городского головы Запорожья

Дезинфекция общественного транспорта в Запорожье Facebook/Официальная страница городского головы Запорожья

Он заявил, что руководствуется Постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255.

Подчеркивается, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

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