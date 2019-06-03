В возвращении Кучмы в Минский процесс увидели скрытый смысл

Назначение второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу в Минске должно показать российскому лидеру Владимиру Путину, что новая власть Украины получила влиятельного сторонника.

Такое мнение высказал в своем блоге для "Еспресо" украинский журналист Виталий Портников.

"Возвращение Кучмы в Минскую группу означает, по крайней мере, то, что консенсус украинских олигархических группировок –​​ хотя бы по вопросу взаимодействия с Москвой является восстановленным, Зеленский становится его гарантом, Кучма –​​ его символом", –​​ написал журналист.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма president.gov.ua

По его мнению, сейчас в Украине можно наблюдать процесс перезагрузки олигархической системы управления, как это в украинской истории было уже не раз.

При этом Портников засомневался в необходимости повторного назначения Кучмы на должность украинского представителя в ТКГ.

"Возможности второго президента с точки зрения организации эффективного процесса взаимодействия с Кремлем от этого не усиливаются просто потому, что за это время в Кремле если что и изменилось, так в худшую для Кучмы сторону. И, разумеется, сам Путин будет всегда заинтересован в том, чтобы Кучму, которого он воспринимает как представителя "ельцинских", уравновешивал "его" Медведчук. А публичное возвращения к переговорному процессу Медведчука –​​ явно не то, что может позволить себе новый президент", –​​ пояснил журналист.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма president.gov.ua

"И именно поэтому возвращение Кучмы в Минск –​​ сигнал прежде всего внутриполитического характера, призванный продемонстрировать, что часть украинских олигархических элит готова к консолидации вокруг нового президента. И да, это важный сигнал и для Кремля, он должен убедить Путина, что украинская власть после президентских выборов стабилизируется и у нее есть влиятельные сторонник", –​​ резюмировал Портников.

Виталий Портников Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников выразил мнение, что Путин готов начать российско-украинские отношения с "чистого листа" и прекратить войну. Однако для этого Зеленскому придется согласиться на все ультиматумы, которые Кремль выдвигает Украине с 2014 года.

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