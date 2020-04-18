В УПЦ МП позвали верующих в храм за Благодатным огнем в разгар карантина

Верующих на Пасху позвали в Свято-Воскресенский храм УПЦ МП в Киеве, чтобы они "соприкоснулись с Благодатным огнем", в разгар карантина.
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Каждый, кто придет в храм, сможет зажечь лампаду от привезенного огня, сообщается на странице управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Антония.
"Завтра (19 апреля), с Божьей помощью, делегация Украинской православной церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома", – отметил он.
Митрополит подчеркнул, что необходимо соблюдать санитарные правила. Но при этом, по его словам, "каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня". "Мы никого не оттолкнем, никого не обидим", – добавил представитель УПЦ МП.
Также отмечается, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь можно будет получить по предварительной записи.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан. Последние могут приобщиться к нему онлайн.
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