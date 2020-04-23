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23 апреля • обновлено в 11:06
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В Украину завезут "фуфломицин" против COVID-19: названы авторы законопроекта

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В Верховной Раде готовят законопроект, который позволит ввозить в Украину бесполезные медикаменты ("фуфломицин"), якобы для лечения коронавируса.

Проект закона разработан комитетом Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, говорится в статье на OBOZREVATEL.

Авторами документа выступили глава комитета Михаил Радуцкий и члены комитета Ольга Стефанишина и Александра Устинова.

Лечение коронавируса

Лечение коронавируса

В публикации сказано, что законопроект, скорее всего, создается в интересах фармацевтического олигарха Бориса Литовского. Согласно тексту документа, в случае принятия закона государство лишается контроля за оборотом лекарственных средств.

"Фактически речь идет о праве ввозить и производить что угодно под видом "лекарств от коронавируса" и не нести за это ответственности. После принятия законопроекта в Украину безо всякого контроля можно будет ввозить партии низкокачественных препаратов из стран третьего мира, и продавать их как произведенные в украинских аптеках в больницы и поликлиники по их запросу. Поскольку вакцины или лекарства с доказанной эффективностью против коронавируса нет, то продавать в украинские больницы можно что угодно", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начались испытания отечественных лекарств против коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Александра Устинова Александр Радуцкий
Место
Украина
Теги
лекарства Верховная Рада Украины законопроект
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