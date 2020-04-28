Главная Новости
28 апреля • обновлено в 06:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину идет потепление: где улучшится погода

683
Читать материал на украинском

Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

Температурный максимум составит +20, а минимум +3. Холоднее всего будет на востоке, а самая теплая погода ждет запад страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

В западных регионах днем температура воздуха составит +19...+20. Ночью воздух прогреется до 6 градусов тепла. Максимальная температура ожидается на Закарпатье.

В Украину идет потепление: где улучшится погода

В Украину идет потепление: где улучшится погода

za-y-ac.livejournal.com

В Винницкой и Житомирской областях будет также до +19. В центральных регионах ожидается более прохладная погода: максимум 17 градусов тепла, однако сухо и солнечно.

В Украину идет потепление: где улучшится погода

Скриншот

Аналогичная температура ожидается и на юге страны. Ночью там немного теплее – до +8.

В северных и восточных областях будет холоднее всего. Температурный максимум составит +15.

В Киеве 28 апреля до +17. Осадков также не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги