Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

Температурный максимум составит +20, а минимум +3. Холоднее всего будет на востоке, а самая теплая погода ждет запад страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

В западных регионах днем температура воздуха составит +19...+20. Ночью воздух прогреется до 6 градусов тепла. Максимальная температура ожидается на Закарпатье.

В Украину идет потепление: где улучшится погода za-y-ac.livejournal.com

В Винницкой и Житомирской областях будет также до +19. В центральных регионах ожидается более прохладная погода: максимум 17 градусов тепла, однако сухо и солнечно.

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Аналогичная температура ожидается и на юге страны. Ночью там немного теплее – до +8.

В северных и восточных областях будет холоднее всего. Температурный максимум составит +15.

В Киеве 28 апреля до +17. Осадков также не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

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