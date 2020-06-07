В Украине возобновят проведение массовых культурных мероприятий: какие будут требования

С 10 июня в Украине разрешат снова проводить массовые культурно-художественные мероприятия.
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Разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом (COVID-19).
Фан-зоны пока остаются под запретом
Согласно постановлению главного санитарного врача Украины, для таких мероприятий будут соответствующие требования:
Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом, или общей площади помещения учреждения культуры.
Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.
Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.
Требуется увеличение пунктов входного контроля.
По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.
Необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).
Фан-зоны пока остаются под запретом.
Кроме того, с 10 июня будет разрешена работа санаториев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработали с 5 июня.
Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.
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