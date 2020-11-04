В Украине ведут дискуссии о введение "черной" зоны карантина, – Рубан

В правительственных кругах убеждены, что в Украине нужно усиливать карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом, которая приобретает критический характер.

Однако пока продолжаются дискуссии относительно того, будет ли это "черная" зона по всей стране или кратковременный локдаун. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас эти варианты введения ограничений находятся на стадии обсуждения. Однако если будет принято соответствующее решение, то его выполнение является обязательным.

"Я знаю, что по этому поводу ("черной" зоны. – Ред.) ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунив. Но, как показывает практика различных стран, это малоэффективный способ и приводит к снижению социальной активности", – объяснил Рубан.

Напомним, что в Украине пока введен так называемый светофорный принцип разделения регионов на уровни эпидемической опасности. В стране действуют "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" карантинные зоны.

Подчеркнем, что количество заражений COVOD-19 в Украине в последние дни только растет, и 4 ноября она установила очередной рекорд – 9524 диагностированных случая коронавирусной болезни. Всего в стране подтверждено 420 617 заражений. Вирус унес жизни уже 7731 человека, а 176 404 пациента смогли вылечиться.

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