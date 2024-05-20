Тепло и почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 21 мая

Во вторник, 21 мая, в Украине прогнозируется теплая погода, температура воздуха кое-где прогреется до +27 градусов. Осадков завтра тоже не предполагается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, во вторник ожидается переменная облачность.

В западных регионах, а также в окрестностях северо-восточных областей возможны небольшие, кратковременные дожди и грозы, в то время как на других территориях осадков не предполагается.

Ветер будет дуть преимущественно с южного и юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, а днем ожидается +22…+27.

В Киевской области 21 мая прогнозируется переменная облачность без осадков, с южным и юго-восточным ветром со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12… +14 градусов, а днем ожидается около +25.

В течение следующих трех дней в большинстве областей температура воздуха ночью будет в пределах +9…+14 градусов, а днем от 22 до 28, в Карпатском регионе и побережье морей +19…+24.

Кроме того, с 21 по 23 мая по всей Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской областей, а также 22 мая – Черниговской области, ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Украинцы призывают быть осторожными.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич заявил, что к 26 мая в некоторых областях температура днем поднимется до +30 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!