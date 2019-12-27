Кабинет министров упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину в российско-украинской войне на Донбассе.
Об это сообщили в пресс-службе премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.
В сообщении сказано, что раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине.
В Украине упростили получение гражданства добровольцам
joinfo.ua
Отмечается, что сейчас Кабмин утвердил соответствующий механизм.
"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", – подчеркнул премьер.
Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.
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