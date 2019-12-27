Кабинет министров упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину в российско-украинской войне на Донбассе.

Об это сообщили в пресс-службе премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

В сообщении сказано, что раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине.

В Украине упростили получение гражданства добровольцам joinfo.ua

Отмечается, что сейчас Кабмин утвердил соответствующий механизм.

"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", – подчеркнул премьер.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

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