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27 декабря • обновлено в 14:21
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В Украине упростили получение гражданства добровольцам

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Кабинет министров упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину в российско-украинской войне на Донбассе.

Об это сообщили в пресс-службе премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

В сообщении сказано, что раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине.

В Украине упростили получение гражданства добровольцам

В Украине упростили получение гражданства добровольцам

joinfo.ua

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Отмечается, что сейчас Кабмин утвердил соответствующий механизм.

"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", – подчеркнул премьер.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
добровольцы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украине мало своих yпырей
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