В Украине тысячи медиков заболели COVID-19: озвучена тревожная сводка

В Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 5050 медиков и 1932 ребенка. За время пандемии выздоровели 2836 медработников и 876 детей.

39 медика умерли от осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"За минувшие сутки (6 июня – Ред.) заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработника. Было госпитализировано 109 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 лица. Всего за все время пандемии в Украине заболели 26 999 человек", – сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

COVID-19 в Украине

Всего на амбулаторном лечении за все время находились 1616 детей и 4088 медработников, в госпитализации нуждались 316 детей и 962 медика. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 29 медиков и один ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения COVID-19: Киев, Львовская и Черновицкая области.

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