В Украине с 11 мая открывают салоны красоты, кафе и магазины: как будут работать. Рекомендации Минздрава

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил постановления Министерства здравоохранения с рекомендациями для заведений, которым позволят работать после смягчения карантина 11 мая.

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Как отметил Ляшко в Facebook, рекомендации касаются заведений общественного питания, салонов красоты и парикмахерских, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, нотариусов и адвокатов, стоматологических кабинетов.

Минздрав утвердил рекомендации для магазинов и салонов красоты

Для предприятий общественного питания

1. Перед началом смены проводится температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых при проведении такого скрининга выявлена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

2. Обслуживание в заведениях общественного питания разрешается исключительно на вынос по предварительному заказу и/или на летних площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра стол от стола и одно-двухместного размещения клиентов за одним столом.

3. На входе в заведение необходимо организовать места для обработки рук антисептиками спиртосодержащими с концентрацией активно действенного вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.

4. Вход посетителей в помещения предприятий общественного питания запрещается.

5. Заказ осуществляется дистанционно (по телефону, с использованием средств телекоммуникаций) или через специально оборудованное окно (входные двери). Выдача заказов и расчет осуществляется через специально оборудованное окно или через входную дверь заведения.

6. Mесто выдачи заказов и расчета должно:

исключать вход посетителей в помещения заведения:

иметь возможности безналичного (бесконтактного) расчета,

быть оборудовано столиком/полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом.

7. Администрация самостоятельно обеспечивает персонал и контролирует выполнение условий по недопущению очередей и скоплений вокруг мест выдачи заказов. В местах потенциального скопления людей должны быть нанесены соответствующие временные маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 м.

8. Работники, которые выдают заказ и осуществляют расчет, должны быть одеты в медицинские маски или респираторы и одноразовые перчатки.

9. Меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказов. Выдача клиентам меню запрещена.

10. Выдача заказов осуществляется исключительно в одноразовой посуде и в закрытой таре.

11. Субъект хозяйственной деятельности должен:

обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль за их использованием;

информирование клиентов об установленных ограничениях и условиях обслуживания в заведении и на официальных страницах в сети Интернет и социальных сетях;

влажную уборку производственных помещений и поверхностей на летних площадках с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа , перед открытием и после окончания рабочего дня;

временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, подавляющие иммунитет).

12. Работники должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;

прикрывать рот и нос во время кашля и чихания согнутой рукой в локте или одноразовой салфеткой;

воздерживаться от прикосновений к лицу руками;

воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний – кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Для салонов красоты и парикмахерских

1. Перед началом смены проводится температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых при проведении такого скрининга выявлена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

2. Прием клиентов осуществляется исключительно по предварительной записи по соблюдению временного интервала не менее 15 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно осуществляться снаружи помещения с соблюдением принципов социального дистанцирования (1,5 м).

3. Нахождение посторонних лиц и ожидание услуги клиентами в заведении запрещается, за исключением не более одного из родителей, сопровождающих малолетних детей и/или лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью.

4. Организация на входе в заведение мест для обработки рук антисептиками спиртосодержащими с концентрацией активно действенного вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.

5. Разрешается одновременное пребывание клиентов в заведении из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Допуск клиентов в заведение и пребывание в заведении до начала предоставления услуги разрешается только в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторе или защитной маске (в частности самодельных), так, чтобы были покрыты нос и рот.

6. Между местами предоставления услуг необходимо обеспечить дистанцию не менее двух метров.

7. Работники, предоставляющие услуги, и другой персонал должен обязательно использовать медицинские маски или респираторы (без клапана) и одноразовые перчатки.

8. После каждого клиента проводится дезинфекция и текущая уборка поверхностей, которых касаются клиенты, и дезинфекция инструментов многоразового использования.

9. Субъект хозяйственной деятельности должен:

обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль за их использованием;

информирование клиентов об установленных ограничениях и условиях обслуживания в заведении и на официальных страницах в сети Интернет и социальных сетях;

нанесение соответствующей временной маркировки, в том числе и за пределами заведения, во избежание скопления перед входом и соблюдения условий пребывания в очереди с дистанцией между клиентами не менее 1,5 м ;

влажную уборку производственных помещений и поверхностей с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа , перед открытием и после окончания рабочего дня;

временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, подавляющие иммунитет).

10. Работники должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа , и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;

прикрывать рот и нос во время кашля и чихания согнутой рукой в локте или одноразовой салфеткой;

воздерживаться от прикосновений к лицу руками;

воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний – кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Иллюстрация

Для торговли продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами

1. Перед началом смены проводится температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых при проведении такого скрининга выявлена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

2. На входе в заведение торговли, а также на каждом входе в торгово-развлекательный центр необходимо организовать места для обработки рук антисептиками спиртосодержащими с концентрацией активно действенного вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.

3. Разрешается одновременное пребывание клиентов в заведении из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Ограничение контакта между работниками и посетителями должно осуществляться путем организации обслуживания с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Допуск посетителей в заведение и пребывание в заведении разрешается только в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторе или защитной маске (в частности самодельных), так, чтобы были покрыты нос и рот.

4. Работники заведения должны обязательно использовать медицинские маски или респираторы и одноразовые перчатки.

5. Субъект хозяйственной деятельности должен:

обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль за их использованием;

информирование клиентов об установленных ограничениях и условиях обслуживания в заведении и на официальных страницах в сети Интернет и социальных сетях;

нанесение соответствующей временной маркировки, в том числе и за пределами заведения, во избежание скопления перед входом и соблюдения условий пребывания в очереди с дистанцией между клиентами не менее 1,5 м ;

влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств и проветривание не реже чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня/смены;

временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста. лица, имеющие хронические заболевания, подавляющие иммунитет).

6. Работники должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа , и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;

прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой рукой в локте или одноразовой салфеткой;

воздерживаться от прикосновений к лицу руками;

воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний – кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Для видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисах (нотариусы, адвокаты, аудиторы и др.)

1. Перед началом смены проводится температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых при проведении такого скрининга выявлена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

2. Прием клиентов осуществляется исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 15 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно осуществляться снаружи помещения с соблюдением принципов социального дистанцирования (1,5 м).

3. Двери заведения должны быть закрыты для входа без записи. У дверей должна быть возможность сообщить о приходе посетителя (звонок, домофон и т.д.) и размещена информация о способах записи.

4. Нахождение посторонних лиц и ожидание услуги клиентами в заведении запрещается, за исключением не более одного из родителей, сопровождающих малолетних детей и/или сопровождающих лиц с инвалидностью.

5. На входе в помещение нужно оборудовать место для обработки рук антисептиками спиртосодержащими с концентрацией активного действенной вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.

6. Допуск клиентов в заведение и пребывание в помещении разрешается только в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторе или защитной маске, так, чтобы были покрыты нос и рот.

7. Работники, предоставляющие услуги, и другой персонал должен обязательно использовать медицинские маски или респираторы (без клапана) и одноразовые перчатки.

8. После каждого клиента проводится дезинфекция и текущая уборка поверхностей, которых касаются клиенты, и дезинфекция инструментов многоразового использования.

5. Субъект хозяйственной деятельности должен:

обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль за их использованием;

информирование клиентов об установленных ограничениях и условиях обслуживания в заведении и на официальных страницах в сети Интернет и социальных сетях;

нанесение соответствующей временной маркировки, в том числе и за пределами заведения, во избежание скопления перед входом и соблюдения условий пребывания в очереди с дистанцией между клиентами не менее 1,5 м ;

влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств и проветривания не реже чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня/смены;

временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста. лица, имеющие хронические заболевания, подавляющие иммунитет).

6. Работники должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа , и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;

прикрывать рот и нос во время кашля и чихания согнутой рукой в локте или одноразовой салфеткой;

воздерживаться от прикосновений к лицу руками;

воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний – кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Как писал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании 4 мая.

Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам позволят посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

Также с 11 мая кафе и ресторанам позволят работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

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