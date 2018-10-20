В Украине резко похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

В воскресенье, 21 октября, в западных, северных и некоторых восточных областях Украины ожидается небольшой дождь.

По данным Укргидрометцентра, в остальных регионах осадков не прогнозируется, однако будет переменная облачность.

На востоке и юге воздух прогреется от +13 до +19 градусов, в центре - до +15, а на севере и западе термометр будет показывать от +11 до +14 градусов.

Ночная температура - от +3 до +7 на западе, и в рамках 6-10 градусов тепла в остальных областях.

В Киеве в воскресенье будет без осадков, воздух прогреется от +12 до +14 градусов.

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