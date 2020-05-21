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21 мая • обновлено в 10:57
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В Украине появился новый эпицентр вспышки коронавируса

7.2т
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В Ривненской области зафиксирован самый высокий в Украине скачок статистики заболеваемости коронавирусом COVID-19 за сутки.

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Если 19 мая во регионе было выявлено 29 случаев заражения, то уже 20 мая цифра составляла 70. Такие данные обнародовал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За последние сутки наибольшее количество коронавирусных случаев зарегистрировано в Ривненской области – 70, в Киевской – 55, Черновицкой – 46 и Киеве – 65", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина Ривне
Тег
Министерство здравоохранения
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