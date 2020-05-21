В Украине появился новый эпицентр вспышки коронавируса

В Ривненской области зафиксирован самый высокий в Украине скачок статистики заболеваемости коронавирусом COVID-19 за сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Если 19 мая во регионе было выявлено 29 случаев заражения, то уже 20 мая цифра составляла 70. Такие данные обнародовал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За последние сутки наибольшее количество коронавирусных случаев зарегистрировано в Ривненской области – 70, в Киевской – 55, Черновицкой – 46 и Киеве – 65", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в целом в Украине зафиксировали уже 19 706 случаев коронавируса. От болезни умерли 579 человек, а выздоровели – 6227.

Напомним, ранее Степанов заявил, что восемь областей Украины, в частности западных, не соответствуют критериям для того, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мер.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!