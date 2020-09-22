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В Украине отменили один из обязательных ПЦР-тестов на коронавирус

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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  • Тестирование можно будет не проводить для тех, кто прошел самоизоляцию

  • Министр здравоохранения уточнил, при каких условиях это возможно

Степанов рассказал об отмене одного из ПЦР-тестов

В Украине отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус на 14-й день, если у человека после самоизоляции отсутствуют симптомы.

В эфире программы "Свобода слова" на ICTV 21 сентября глава ведомства Максим Степанов отметил, что это позволит разгрузить лаборатории и сократить очереди на тесты.

"У нас в стандартах было прописано, что все люди, которые пребывают на самоизоляции, должны после 14 дня пройти тест на коронавирус. Мы изменили стандарт оказания медицинской помощи и если человек 14 дней находится на самоизоляции, и у него нет ни одной симптома, то в таком случае ему не нужно делать ПЦР. Это разгружает лаборатории", – сказал министр.

По его словам, если в каком-то регионе возникнут очереди на проведение тестирования из-за большой загрузки лабораторий, Минздрав подключит лаборатории соседних регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты оказания помощи при коронавирусе, которые медики должны соблюдать в обязательном порядке.

Документ был разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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