В Украине оборудовали меньше половины мест с кислородом для больных COVID-19: 'слуга' показала документ

В Украине может случиться коллапс в больницах из-за нехватки коек с подключенным кислородом для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, отметив большую загруженность больниц в стране.

"Получила ответ от Национальной службы здоровья Украины на свой запрос. С 36 686 коек, отведенных для госпитализации зараженных COVID-19, 16 010 подключены к кислороду. Еще меньше – 3 111 коек в условиях интенсивной терапии. Это по состоянию на октябрь", – отметила она.

Депутат добавила, что ранее глава Минздрава Максим Степанов обещал увеличить количество мест в больницах.

"Степанов обещал, что до конца ноября коек с кислородом будет уже 40 тысяч. Интересно, где он найдет столько в такие короткие сроки", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов без предупреждения провел проверку больниц в Житомире, где лечат больных с COVID-19, и обнаружил там нарушения.

Позже министр заявил, что после проверки больниц в Украине, где лечат больных с COVID-19, некоторые главы медучреждений могут быть уволены.