В Украине начали наказывать за нарушение карантина: первые уголовные дела

С начала карантина в Украине правоохранители уже составили 923 административных протокола, а также начали восемь уголовных производств из-за нарушения ограничительных мер.
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Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Отмечается, что к контролю ситуации по стране сейчас привлечено более 17 000 правоохранителей, включая полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.
По данным полиции, больше всего нарушений карантина выявлено:
в Днепропетровской области – 167;
в Донецкой – 85;
в городе Киеве – 75;
в Киевской области – 67;
в Запорожской – 61.
В Украине начали наказывать за нарушение карантина
Сайт Национальной полиции
Что касается остальных областей, то там вырисовывается такая статистика нарушений: в Черкасской – 54 случая, в Одесской – 47, в Херсонской – 43, в Винницкой – 33, в Сумской и Харьковской – по 32, в Ривненской – 30, во Львовской – 29, на Волыни – 25, в Черновицкой – 22, в Кировоградской – 21, в Черниговской – 19, в Николаевской – 18, в Луганской – 14, на Закарпатье – 12, в Ивано-Франковской и Тернопольской – по 9, в Житомирской – 8, в Хмельницкой – 7, в Полтавской – 4 . Всего в суд направлено 889 административных протоколов.
В Украине начали наказывать за нарушение карантина
"5 канал"
Кроме того, следователи полиции начали восемь уголовных производств по статье 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины:
в Харьковской области – три;
в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве – по одному.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр внутрених дел Украины Аресен Аваков 21 марта заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.
Напомним, в Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм. Их размер варьируется от 17 до 34 тыс. гривен.
Однако в других странах мира для борьбы с коронавирусом пошли на еще более жесткие меры, среди которых – смертная казнь и штраф до $1 миллиона.
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