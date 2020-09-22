В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: в НАН назвали сроки и условия

В Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от коронавирусной болезни СOVID-19.

Первые ее прототипы, как рассказали в Национальной академии наук, могут появиться через два-четыре месяца, передают "Вести". Многое будет зависеть от финансирования, которое институты до сих пор не получили.

Так, по словам академика-секретаря отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директора Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины Сергея Комиссаренко, гранты выиграли Львовский институт биологии клетки (10 млн грн) и Институт биохимии (3 млн грн).

По его словам, в Украине одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.

"На сегодняшний день в мире насчитывается 170-180 прототипов вакцин. Из этого большого количества около 40 проходят клинические испытания, из них девять – находятся на третьей, завершающей, фазе. Понятно, что мы начинаем очень поздно. Лидеры индустрии начали первые клинические испытания спустя два месяца после публикации китайцами структуры генома вируса. Мы же сидели и ждали хотя бы какого-то финансирования", – сказал Комиссаренко.

Он пояснил, что для того, чтобы понять, действительно ли вакцина работает, ее нужно будет испытать и масштабировать. По словам Комиссаренко, вакцинам предстоит долгий путь испытаний – клинических и доклинических.

"При таких исследованиях необходимо определять в организме человека очень много параметров. Готова ли наша медицина это делать? Я не знаю. Я веду к тому, что когда ученые проводят клинические испытания, все должно быть крайне тщательно проверено, чтобы найти возможные побочные эффекты. К примеру, Россия объявила о создании вакцины. Но на самом деле она объявила об этом, не проведя полноценных клинических исследований. И сразу же получила отрицательную реакцию мирового сообщества", – сказал Комиссаренко.

Сотрудник НАН уточнил, что даже, если в Украине и создадут вакцину – это будет лишь прототип.

"А потом уже, если мы хотим, чтобы она внедрялась в Украине, нам нужно будет создать десятки миллионов доз. Кто нам их сделает? Кто правильно внедрит эту технологию? И кто профинансирует? Например, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины создал очень хорошую диагностику. Я имею в виду тесты ПЦР на выявление РНК-вирусов. И что? Президент издал указ 13 марта о том, что эта диагностика должна быть внедрена и профинансирована правительством. Но ничего подобного. Ни одной копейки не было выделено. А Украина тем временем покупает ПЦР-тесты у неизвестных фирм, а не у государственного учреждения НАН, где работают лучшие специалисты. Или покупаем за границей. Но качество этих диагностик мы не знаем. У нас нет организации, которая их проверяет", – подытожил он.

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