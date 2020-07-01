В Украине могут вернуть жесткий карантин: Степанов уточнил условие

В Украине могут вернуть жесткий карантин и закрыть курорты при значительном усложнении ситуации с эпидемией коронавируса.

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Об это во время брифинга 1 июля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Значительное усложнение ситуации – это, прежде всего, когда медицинская система будет просто не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19. То, что мы наблюдали, в том числе в европейских странах. Проще говоря, есть больница, рассчитанная на определенное количество кроватей, и в этой больнице все кровати заняты. Привозят больного COVID-19, а места нет", – уточнил Степанов.

По его словам, в таком случае в Украине могут вводиться такие серьезные дополнительные ограничения, в том числе жесткий карантин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что НАН дала подробный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине. Отмечается, что она замедлится, но заражаться будет больше 2 тысяч в день.