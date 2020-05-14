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14 мая • обновлено в 16:43
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В Украине могут исчезнуть маршрутки: Криклий рассказал, чем заменят

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В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как заявил в эфире "Сніданку з 1+1" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, новая модель позволит заменить маршрутки на автобусы и электробусы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владислав Криклий рассказал, чем заменят маршрутки

Владислав Криклий рассказал, чем заменят маршрутки

"Тогда города смогут фактически расширить тот перечень транспортных средств, который фактически в формате общественного транспорту работает, и они смогут заказывать услугу транспорта у перевозчиков. И тогда это дает возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы, но это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям", – сказал он.

По словам главы Мининфраструктуры, когда произойдет замена общественного транспорта – это уже вопрос к местной власти, готова ли она "отпускать маршрутные такси".

При этом Криклий считает, что сейчас делать это еще рано.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий заявил, что вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок, в том числе маршрутных такси, будет рассматриваться не ранее 22 мая.

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Тема
Коронавирус
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры маршрутка транспорт вирус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
самокатами заменят.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Изначально введение маршруток было глупостью и рассчитывалось на коррупцию. В каких цивилизованных странах есть маршрутки? Маршрутки во многих городах уничтожили нормальный общественный автобусный, трамвайный и троллейбусный транспорты.
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