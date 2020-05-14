В Украине могут исчезнуть маршрутки: Криклий рассказал, чем заменят

В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как заявил в эфире "Сніданку з 1+1" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, новая модель позволит заменить маршрутки на автобусы и электробусы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владислав Криклий рассказал, чем заменят маршрутки

"Тогда города смогут фактически расширить тот перечень транспортных средств, который фактически в формате общественного транспорту работает, и они смогут заказывать услугу транспорта у перевозчиков. И тогда это дает возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы, но это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям", – сказал он.

По словам главы Мининфраструктуры, когда произойдет замена общественного транспорта – это уже вопрос к местной власти, готова ли она "отпускать маршрутные такси".

При этом Криклий считает, что сейчас делать это еще рано.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий заявил, что вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок, в том числе маршрутных такси, будет рассматриваться не ранее 22 мая.

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