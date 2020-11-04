Зеленский поручил расширить льготы для детей погибших от COVID-19 медиков

Президент Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Предполагается, что дети медиков, у которых умерли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами вступления в вузы наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за госсчет.

"Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из Таращи Киевской области. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в Таращанской больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений почти одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирусом и находился в больнице. Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина", – говорится в сообщении ОПУ.

Для ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль руководитель ОПУ Андрей Ермак. 30 октября на счета для мальчика поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Также перечислена помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. В ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании", отметили в пресс-службе ОПУ.

Со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн. Он как ребенок-сирота имеет право на ряд льгот, в частности на ежегодное бесплатное оздоровление, обеспечение школьной и спортивной формами, обедами на период обучения, бесплатное посещение кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, на проезд в городском общественном транспорте, вступление в учреждения высшего образования разных уровней аккредитации на льготных условиях и т.д.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине за сутки, 3 ноября, от коронавирусной болезни умерли 199 человек. По данным Совета нацбезопасности и обороны, это рекордное количество летальных случаев с начала эпидемии COVID-19 в нашей стране. Прошлый печальный рекорд был установлен 30 октября, тогда умерло 173 украинцев.

На Киевщине в городке Тараща от коронавируса умерли супруги-медики: 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Сиротой остался их 13-летний сын. Муж и жена скончались в один день. О смерти родителей сын узнал только через неделю.