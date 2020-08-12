В Украине хотят изменить критерии определения зон карантина: что предложил Минздрав

Министерство здравоохранения Украины хочет изменить порядок определения зон карантина, объединив некоторые показатели в один.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 августа. Он отметил, что в ведомстве проанализировали все показатели.

По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения объединят в один показатель и будут считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем той или иной уровень опасности", – сказал министр.

Степанов добавил, что в Минздраве также более четко определили количество заполненных коек.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ очень сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины от нового типа коронавируса. Там считают, что все данные о безопасности и действенности российского препарата против COVID-19 должны быть тщательно проверены.