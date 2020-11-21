В Украине 68-летнюю женщину с подозрением на COVID-19 две недели "гоняли" по больницам, – правозащитница

В Украине 68-летнюю женщину с подозрением на коронавирус в течение двух недель "гоняли" по больницам и не предоставляли необходимую медицинскую помощь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава женского движения "За майбутнє", советник председателя парламентского комитета по вопросам прав человека и правозащитница Ирина Суслова. Она уточнила, что речь идет о ее бабушке.

"У моей 68-летней бабушки – COVID-19. Ей очень трудно дышать, она не может говорить, не может есть и даже подняться с кровати! До этого две недели пожилую женщину, человека из группы риска, которая демонстрирует характерные симптомы "короны", гоняли по врачам и медкабинетам, не оказывая при этом, ни квалифицированной помощи и даже не предупредив, что, возможно, она заразилась коронавирусом", – написала она.

Суслова уточнила, что все началось с ангины. Через два дня семейный врач диагностировал у женщины двустороннюю пневмонию и направил к врачу.

"Он погнал старушку на рентген и дополнительные анализы: все возможные, кроме теста на коронавирус", – возмутилась политик.

"Не представляю, сколько усилий потребовалось моей бабушке, чтобы с температурой 39 добираться общественным транспортом в больницы и лаборатории! Но она это смиренно делала, что вероятно и привело к стремительному ухудшению состояния здоровья. И только тогда, когда все стало хуже некуда, бабушке наконец назначили тест! Конечно же, коронавирус подтвердился! Но самое страшное, что даже после этого ее не госпитализируют", – добавила Суслова.

Политик отметила, что при таком подходе врачей, никакой локдаун не поможет остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области умерла 74-летняя женщина с пневмонией, которую выгнали из больницы, чтобы она "не занимала место".