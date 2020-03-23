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24 марта • обновлено в 01:48
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В Тернопольской области подтвержден второй зараженный коронавирусом

1.9т
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В Тернопольской области подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Мужчина находился на похоронах вместе с другим заболевшим.

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Как сообщается на странице Тернопольского областного лабораторного центра в Facebook, диагноз по второму заболевшему подтвержден исследованием методом ПЦР 23 марта в 20:10.

Оба были на похоронах: на Тернопольщине подтвержден новый случай коронавируса

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"Лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", – уточнили в лаборатории.

Также отмечается, что двое мужчин в Тернопольской области заболели коронавирусом в одно время. Выяснилось, что они находились на похоронах в одном населенном пункте.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области был зафиксирован у 57-летнего священника из города Залещики.

Напомним, что в Тернопольской области введен режим чрезвычайной ситуации. Всего ЧС действует уже в 10 областях и Киеве.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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