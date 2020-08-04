В Сумах роженица заразила врачей COVID-19: роддом закрыли на карантин
В Сумах роженица заразила врачей COVID-19. Коллаж
В Сумах роженица заразила коронавирусом четырех врачей "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии".
Медицинское учреждение были вынуждены закрыть на карантин на две недели, сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.
Отмечается, что на это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения. Пациенток будет временно принимать областной перинатальный центр.
Вирус у медиков обнаружили во время внеплановой ПЦР-диагностики, 12 контактных человек отправили на самоизоляцию.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в теле человека нашли места, где прячется коронавирус после выздоровления.
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