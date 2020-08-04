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В Сумах роженица заразила врачей COVID-19: роддом закрыли на карантин

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,0 т.
В Сумах роженица заразила врачей COVID-19

В Сумах роженица заразила врачей COVID-19. Коллаж

В Сумах роженица заразила коронавирусом четырех врачей "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии".

Медицинское учреждение были вынуждены закрыть на карантин на две недели, сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

Отмечается, что на это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения. Пациенток будет временно принимать областной перинатальный центр.

Вирус у медиков обнаружили во время внеплановой ПЦР-диагностики, 12 контактных человек отправили на самоизоляцию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в теле человека нашли места, где прячется коронавирус после выздоровления.

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