В Сумах роженица заразила врачей COVID-19: роддом закрыли на карантин

В Сумах роженица заразила коронавирусом четырех врачей "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии".

Медицинское учреждение были вынуждены закрыть на карантин на две недели, сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

Отмечается, что на это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения. Пациенток будет временно принимать областной перинатальный центр.

Вирус у медиков обнаружили во время внеплановой ПЦР-диагностики, 12 контактных человек отправили на самоизоляцию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в теле человека нашли места, где прячется коронавирус после выздоровления.